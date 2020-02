Bookholzberg. Mit der Geschichte vom entlaufenen Zirkusschwein "Florentine" wollen der Rotary Club Ganderkesee und der Inner Wheel Club Wildeshausen Lesespaß bei Schülern wecken. Nach Lehrerangaben fehlt bei vielen zuhause die Lektüre.

