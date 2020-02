Vor dem Amtsgericht Delmenhorst muss sich ein Drogendealer aus Ganderkeseer wegen 143 Straftaten verantworten. Symbolfoto: David Ebener/dpa

Ganderkesee/Delmenhorst. Hat ein Ganderkeseer Drogen an einen Minderjährigen verkauft? Und hat er diesen in einen Raubüberfall getrieben? So lief der zweite Tag im Prozess gegen den 23-jährigen Dealer vor dem Amtsgericht Delmenhorst.