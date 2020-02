Ganderkesee. Leichte Verletzungen hat eine 16-jährige Fahrradfahrerin aus Ganderkesee am Montagmorgen bei einem Unfall an der Wittekindstraße davongetragen.

Laut Polizeibericht verursachte eine 79-jährige Autofahrerin aus Ganderkesee den Zusammenstoß am Montag gegen 9.45 Uhr. Die Autofahrerin beabsichtigte von der Lindenstraße nach links in die Wittekindstraße einzubiegen. Dabei übersah sie laut Polizei die 16-Jährige, die auf ihrem Fahrrad gerade den dortigen Einmündungsbereich überquerte.

1000 Euro Schaden

Die Radfahrerin erlitt bei dem Zusammenprall mit dem Auto leichte Verletzungen und ließ sich in einer nahen Facharztpraxis behandeln. Den entstandenen Schaden am Auto und am Fahrrad beziffert die Polizei mit jeweils 500 Euro.