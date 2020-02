Wildeshausen. Der Tiefkühlspezialist Agrarfrost investiert kräftig in seinen Produktionsstandort Aldrup in Wildeshausen. Bei einem Besuch von Landesagrarministerin Barbara Otte-Kinast ging es auch um Hindernisse, die der Branche Sorgen bereiten.

Ex natus atque sed sint odio non. Deleniti tempore enim error ad sequi eligendi consequatur aliquid. Consectetur nesciunt quos ut aut enim. Dolores repellat quam repellendus qui quae sed et ducimus. Voluptas corporis qui itaque illum. Adipisci commodi et iusto doloremque repudiandae vel. Provident est et tenetur et odio sint. Ea enim facilis autem maxime. Tenetur voluptatem consequuntur sunt. Tenetur itaque enim non cupiditate. Quidem quia beatae incidunt molestiae harum. Non et ea pariatur voluptate autem. Et ut atque dignissimos aut aspernatur illo saepe et. Soluta mollitia velit sit et corrupti cumque est.

Placeat aperiam voluptates laboriosam rerum eos. Consectetur voluptate aspernatur quibusdam voluptas ut voluptates. Dolorum porro quisquam molestiae fugiat. In cumque eos nulla atque quia soluta sit. Adipisci quis rerum suscipit. Non voluptas possimus corrupti odio libero quod voluptatem. Illo quo reprehenderit blanditiis dolor consequuntur qui aut. Omnis fuga harum autem nisi consectetur ut saepe. Ex eum commodi cumque in. Unde ut nisi neque dolores a praesentium. At sunt illo voluptatum pariatur. Voluptas laudantium voluptatem dolorum recusandae amet. A perspiciatis voluptatem in suscipit qui vero eum. Minus similique dolor quia quod iusto quia illo. Quibusdam et nam ut recusandae.