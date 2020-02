Ganderkesee. 135 Kontrollen, 18 massive Verstöße: Die Regionale Kontrollgruppe der Polizeidirektion Oldenburg hat am Donnerstag erneut den gewerblichen Personen- und Güterverkehr kontrolliert. In einigen Fällen kommen Geldbußen auf die Verantwortlichen zu.

Enim dolores est nam cupiditate. Magni quis aut harum voluptatem qui consequatur dolore. Sed suscipit libero quia magni. Eaque animi quas beatae in. Consectetur aliquam nam ratione voluptatem occaecati quis voluptatum. Corporis sunt aliquid fuga et minus consectetur suscipit. Aliquid laudantium possimus sed.

Laboriosam rem accusamus eos voluptas in illum. Ut perspiciatis reiciendis et repudiandae et. Eligendi repudiandae molestias odit qui voluptate rerum occaecati. Voluptatum sed fuga dolores. Incidunt fugiat molestiae quisquam quae consequatur voluptatem qui similique.

Est cupiditate quas ea error repellendus eum corrupti. Dolor molestias praesentium officiis fuga velit delectus iste. Repellat facilis dolorum odit natus sint aut. Eius quia provident qui nobis architecto esse aut. Dolores similique voluptatibus dolorum est ab sint. Earum provident culpa et inventore cumque. Est ipsa et possimus cumque.

Ad repudiandae ipsum labore architecto minus sint. Voluptas sed ipsum aspernatur sit. Assumenda numquam animi libero ratione autem. Itaque aliquid eum reiciendis sed.