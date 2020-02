Ganderkesee. 3000 Gäste und Hunderte Faschings-Aktive haben an den vergangenen beiden Wochenenden bei den Büttenabenden in der Festhalle am Steinacker in Ganderkesee zusammen gefeiert. Jetzt ziehen die Veranstalter ein erstes Faschings-Fazit.

Schrille Kostüme, grandiose Stimmung, spektakuläre Choreografien, mitreißende Bandauftritte und fantastische Gesangsstimmen: Der vierte Büttenabend am Samstagabend hat noch einmal alle Zutaten enthalten, die den Hallenfasching in Ganderkesee auszeichnen.

Wie bereits am Wochenende zuvor sowie am Freitagabend war auch der finale Büttenabend dieser Session mit 750 Zuschauern ausverkauft. Insgesamt 3000 närrische Besucher haben an den vier Abenden den Eingang der Festhalle am Steinacker passiert – etwas weniger als in den Vorjahren. Was aber keineswegs an geringerem Interesse lag, vielmehr wurden wegen verschärfter Sicherheitsbestimmungen weniger Plätze angeboten.

Novum bei Moderation gut angekommen

Bis in den Morgen wurde auch am Samstag gefeiert, nach einem traditionell besonders stimmungsvollen vierten Büttenabend. Doch Kater hin oder her, bereits ab Sonntagmittag fanden sich zahlreiche Aktive aus den Gruppen und dem Festausschuss in der vorübergehend umgewidmeten Sporthalle ein, um sie wieder in ihren alltäglichen Zustand zurückzuversetzen.

Weitergucken: Die Bilder und ein Video von Büttenabenden und Showacts



Laut Timo Vetter, Pressesprecher der Gemeinschaft Ganderkeseer Vereine (GGV), herrschte dabei unisono die Meinung vor: Die Büttenabende 2020 waren eine uneingeschränkt runde Sache. "Schon letztes Jahr hat gefühlt ein Qualitätssprung stattgefunden. Diesmal ist die Latte noch einmal höher gelegt worden", meinte Vetter. Und das gelte sowohl für die Stimmung als auch das Programm und die Darbietungen der Aktiven, von der GGV-Bigband bis zu den acht Büttflickern, die sich die Moderation geteilt haben. Und damit für ein Novum sorgten, das laut dem GGV-Sprecher bei allen gut angekommen ist.

.