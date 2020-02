Ganderkesee. Bis zu zehn Mal wöchentlich sind die ehrenamtlichen Fahrer mit dem Bürgerauto in Ganderkesee unterwegs. Im ersten Jahr haben sie damit bereits einigen Mitbürgern geholfen - und einige Kilometer abgespult.

