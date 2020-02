Dötlingen. In Dötlingen wird das Naturdenkmal an der Hunte mit Rückepferd und Handarbeit von übermächtigem Baumbewuchs befreit. Das Werkstattprojekt der Ländlichen Erwachsenenbildung (LEB) verschafft dem bedrohten Gagelstrauch und Wildorchideen einen Lebensraum.

