Ganderkesee. Zu einer aufschlussreichen Zeitreise in die turbulente Endphase der DDR lädt bis zum 30. März eine neue Ausstellung im Ganderkeseer Rathaus ein. Die Ausstellungstafeln können anschließend für die politische Bildung in Schulen der Gemeinde ausgeliehen werden.

