Die Polizei hat auf der Ladefläche eines Sattelzugs beschädigte Säcke mit umweltgefährdendem Pulver gefunden. Symbolfoto: dpa

Wildeshausen. Feuerwehrleute in Schutzanzügen haben in der Nacht zum Mittwoch bei Wildeshausen Gefahrgut von der Ladefläche eines Sattelzugs geborgen. Es rieselte aus beschädigten Säcken. Der Lastwagen war auf der Autobahn 1 unterwegs, bis er in eine Polizeikontrolle geriet.