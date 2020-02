Prinzhöfte. Der Zahn der Zeit hat die alte Scheune beim Zentrum Prinzhöfte baufällig gemacht. Jetzt soll sie einem neuen Tagungshaus weichen. Aber noch gibt es im Finanzierungsplan eine riesige Lücke. Möglichst viele Spenden und möglichst wenige Kredite sollen sie schließen.

