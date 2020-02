Harpstedt. Wegen aufziehenden Sturms ist am Sonntag einer der beiden Harpstedter Holzheiztage ausgefallen. Trotzdem berichtet das Forstamt Ahlhorn als Veranstalter von mehreren tausend Besuchern. Einige von ihnen haben die Kettensäge präzise bedient. Das wurde mit Preisen belohnt.

