Ganderkesee/Hude. Kaufleute in Ganderkesee und Hude unterstützen die Kinderhospizarbeit. In der Jeansscheune in Ganderkesee und bei Lesen & Mehr in Hude gibt es bis Sonnabend, 15. Februar, Schildkröten gegen eine Spende.

