Unternehmer-Abend über Müllvermeidung und Klimaschutz: (v.li.) Till Isensee, Hans-Werner Aschoff und Wilhelm Hoffrogge. Foto: Rosenbohm

Großenkenten. Damit es gar keine Missverständnisse gab, setzte Wilhelm Hoffrogge in seinem Vortrag „Klimaschutzmanagement im Mittelstand“ in Großenkneten vor rund 40 Unternehmern aus dem Landkreis Oldenburg den Ist-Zustand an den Anfang: „Klimaschutz ist das Riesenthema unserer Zeit“, sagte der IT-Unternehmer aus Wildeshausen.