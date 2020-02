Ganderkesee. 1500 Gäste haben am Wochenende den Auftakt in die heiße Phase des Faschings gefeiert. Zum Auftakt gab es die ersten zwei von vier Büttenabenden in der Halle am Steinacker. Hier findet ihr alle Fotos und Videos der beiden ausverkauften Abende.

