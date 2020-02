Wildeshausen. Schuld oder Unschuld, Knast oder Freiheit: Um die Wahrheit herauszufinden, setzte die Richterin am Amtsgericht Wildeshausen nun einen dritten Prozesstag in einem Verfahren gegen einen 30-Jährigen an.

