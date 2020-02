Ganderkesee. Die "Akademie Klecks" ist in Ganderkesee für kreative Arbeit mit Kindern eingerichtet worden. Der Kurs "Der verzauberte Garten" beginnt am Mittwoch, 19. Februar.

