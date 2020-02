Ein Unfall auf der A1 bei Harpstedt hat in der Nacht zu Sonntag eine hohe Schadenssumme nach sich gezogen. Foto: Patrick Pleul/dpa

Harpstedt. Ein Unfall auf der A1 bei Harpstedt hat in der Nacht zu Sonntag eine hohe Schadenssumme nach sich gezogen. Autofahrer müssen sich in Richtung Osnabrück auf Behinderungen einstellen. Die Bergungsarbeiten sollen bis in den Nachmittag anhalten.