Ganderkesee. Formell hat sich Entscheidendes geändert, doch eigentlich bleibt alles beim Alten: Am 1. Februar hat Stephan Wessels die Nachfolge von seinem Vater Rolf als Inhaber des Geschäfts Optiker Wessels an der Rathausstraße 8 im Ganderkeseer Ortskern übernommen.

