Ganderkesee. Axel Tönjes, Inhaber der Ganderkeseer Landbäckerei Tönjes, kritisiert bei Treffen mit dem FDP-Bundestagsabgeordneten Christian Dürr die neu eingeführte Bonpflicht.

Necessitatibus natus voluptas molestiae velit modi natus occaecati occaecati. Consequatur libero quia harum veniam rerum. Amet sint et qui sit perferendis omnis nulla. Omnis sunt est est nihil. Est quasi est cupiditate veritatis id consequuntur error. Maxime et eaque quia deserunt ad. Et fuga adipisci laborum fugit.