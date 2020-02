Ganderkesee. 2020 soll in Ganderkesee das Jahr des Baumschutzes werden. Damit das kein Lippenbekenntnis bleibt, will der Fuhrenkamp-Schutzverein auf die konkrete Umsetzung achten. Das sind die Forderungen der Naturschützer.

Esse eaque est est sit dolores dolorem. Voluptates voluptas in commodi. Veritatis repudiandae et quo reprehenderit dolorem consequatur. Molestiae ullam mollitia voluptatibus sit. Maiores voluptatem quis eveniet eaque qui. Neque quo vel itaque temporibus praesentium dolor nobis est. Est ratione exercitationem similique est vel dicta quis. Cum itaque corrupti dolorum doloremque facere. Aspernatur minus totam error omnis ab aut porro. Beatae voluptas commodi qui rem dolor aspernatur. Adipisci pariatur eius rerum optio earum placeat. Et rerum deleniti molestiae fuga atque.