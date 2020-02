Sie standen ihren Kunden auch in diesem Jahr wieder beratend zu Seite (v.li.): Christa Rediske, Elfriede Meyer und Brigitte Ewald organisieren die Kostümbörse. Foto: Jasmin Johannsen

Ganderkesee. Der Ansturm auf die Kostümbörse in der Ganderkeseer Ortsmitte war auch in diesem Jahr wieder groß. An zehn Verkaufstagen wurden hunderte ausgefallene Verkleidungen an den Narren gebracht.