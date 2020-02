Ganderkesee. Gegen wachsenden Fremdenhass und Antisemitismus setzen sich Esther Bejarano und die Band Microphone Mafia ein. Dabei zeigen sie, dass ein friedliches Miteinander möglich ist.

Lesung und Konzert zugleich bietet der Auftritt der ungewöhnlichen Gruppe am Donnerstag, 27. Februar. Veranstaltungsort ist die Mensa der Oberschule Am Steinacker 9. Los geht es um 19.30 Uhr.

Sängerin entging knapp dem Tod

Esther Bejarano (95) wurde im Dritten Reich ins Konzentrationslager Auschwitz deportiert. Weil sie Jüdin ist. Dort wurde für das Mädchenorchester der Gefangenen eine Akkordeonistin gesucht. Obwohl sie vorher nur Klavier spielen konnte, schaffte Bejarano es ins Orchester. So entging sie knapp dem Tod.

Weniger Glück hatten andere Familienmitglieder. Die Nazis ermordeten ihre Eltern 1941 in Kowno (Litauen). Eine ihrer Schwester fiel zudem in Auschwitz dem Rassenwahn zum Opfer.

Nach dem Krieg wieder eingewandert

Nach dem Krieg wanderte Bejarano nach Israel aus und heiratete dort ihren Mann. 1960 kehrte die Familie nach Deutschland zurück. Dort begann Bejarano, sich aktiv für die Erinnerung an den Holocaust einzusetzen.

Als Zeitzeugin will sie dafür sorgen, dass die Geschichte nicht in Vergessenheit gerät. Ein Mittel ist ihre Zusammenarbeit mit Microphone Mafia. Die 1989 gegründete Band aus Köln besteht aus Musikern mit Migrationshintergrund und sieht sich als Vorstreiter für ein friedliches Miteinander.

Bejaranos Kinder Edna und Joram nahmen an einigen gemeinsamen Auftritten der Band und ihrer Mutter teil.

Karten in der regio-VHS

Besucher zahlen im Vorverkauf 15 und an der Abendkasse 18 Euro, um den Auftritt zu sehen. Karten gibt es außer an der Abendkasse bei der regio-VHS unter (0 42 22) 4 44 44 und in der Geschäftsstelle an der Rathausstraße 24. Die Öffnungszeiten sind werktags von 8 bis 12.30 Uhr, montags und dienstags zudem von 14 bis 16 Uhr und donnerstags von 14 bis 18 Uhr.