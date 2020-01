Ganderkesee. Jetzt soll also tatsächlich Schluss sein. Nächstes Jahr hätte es ihn 50 Jahre lang gegeben, den kleinen Laden an der Elmeloher Straße mit Tabakwaren, Zeitschriften, Schreibwaren und Bastelbedarf. Doch Meike und Frank Bräuning hören auf.

