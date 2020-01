Ganderkesee/Wildeshausen. Für ein in Ganderkesee gekauftes Gramm Marihuana muss ein 19 Jahre alter Dötlinger 600 Euro Geldstrafe zahlen. Das hat jetzt die Strafrichterin in Wildeshausen entschieden und damit einem Antrag der Staatsanwaltschaft entsprochen.

