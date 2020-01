Ganderkesee. Um in Ganderkesee sicher Fasching feiern zu können, wird es laut Meike Saalfeld von der Ganderkeseer Gemeindeverwaltung frühzeitig veränderte Verkehrsregelungen an der Raiffeisenstraße geben.

So beginnt bereits am kommenden Montag, 3. Februar, der Aufbau für den Fasching auf dem Festplatz an der Raiffeisenstraße. Dafür wird zunächst der nordöstliche Teil des Platzes – und damit der Bereich bis zur Tankstelle – gesperrt. Ab Freitag, 14. Februar, 20 Uhr, wird das Parken auf dem gesamten Festplatz nicht mehr möglich sein. Dann folgt eine komplette Sperrung.



Komplette Sperre um das Faschingswochenende herum

Die Raiffeisenstraße wird dann vom 17. bis 27. Februar jeweils in der Zeit von 9 Uhr bis 19 Uhr auf einem Teilstück voll gesperrt. „Die Einkaufsmärkte werden aber sowohl vom Habbrügger Weg, als auch von der Grüppenbührener Straße aus erreichbar bleiben“, informiert Meike Saalfeld. Das gilt ebenso für die Arztpraxen, die Apotheke und die Bank. Die Tankstelle kann tagsüber jedoch ausschließlich von der Grüppenbührener Straße und der Kindergarten sowie die Bücherei nur über den Habbrügger Weg aus angefahren werden. Direkt um das Faschingswochenende herum, vom 20. Februar, 9 Uhr, bis 26. Februar, 19 Uhr, wird die Raiffeisenstraße komplett gesperrt.

Runter auf Tempo 20

Darüber hinaus wird zwischen dem Habbrügger Weg und der Einfahrt zu den Verbrauchermärkten die Höchstgeschwindigkeit im gesamten Zeitraum vom 17. bis zum 27. Februar auf Tempo 20 reduziert. Ziel der Regelungen ist es laut Verwaltung, die Sicherheit während der Aufbau-arbeiten und Feierlichkeiten rund ums Faschingswochenende zu erhöhen.