Polizei-Umzug in Wildeshausen verzögert sich bis in den Herbst

Verzögerung: Die neue Polizeidienststelle am Rande der Kreisstadt soll jetzt im Herbst bezogen werden. Foto: Ole Rosenbohm

Wildeshausen. Schön sind die Häuser, buchstäblich herrlich gelegen – dennoch wird die Polizei Wildeshausen wohl ziemlich gerne die vier historischen Gebäude auf dem Stadtwall an der Herrlichkeit direkt neben der Alexanderkirche verlassen. Die neue Dienststelle wird zwar im grauen Gewerbegebiet am Stadtrand an der Daimlerstraße entstehen, soll aber größer, moderner und auch weniger zugig werden.