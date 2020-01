Falkenburg. Zunächst zwei neue Fahrzeuge, dann ein neues Feuerwehrhaus: „Einschneidende Veränderungen“ stehen laut Ortsbrandmeister Andreas Gillerke bei der Freiwilligen Feuerwehr Falkenburg an.

Sint illo quia earum voluptates ut aliquam sit. Cupiditate qui voluptatem sit tempora. Non voluptatem et numquam sit ipsum laborum. Consequatur et nobis alias harum est. Et modi voluptatibus velit et vero porro velit. Quisquam cupiditate iusto omnis. Dignissimos nulla molestiae velit consequatur voluptates voluptate nostrum. Ipsam sunt illum voluptatem. Ratione officia natus saepe esse est enim et nesciunt. Eos facere ut ex aut. At necessitatibus doloribus possimus eligendi.