Toben ist in Wüsting im März ausdrücklich erlaubt

So in etwa soll sich das bunte Treiben nach dem Willen der Veranstalter präsentieren. Foto: Ebel Events

Hude-Wüsting. Die Messehalle der Landtage Nord an der Raiffeisenstraße 4 soll sich an den beiden Wochenenden 7./8. März und 14./15. März zum dritten Mal in eine Indoor-Spielewelt für die ganze Familie verwandeln. Für die „Family Fun Days“ sind diverse Spielattraktionen angekündigt.