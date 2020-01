Ganderkesee. Weil rein kirchlich gesehen die Weihnachtszeit noch bis Sonntag, 2. Februar, dauert, schließt die evangelische Kirchengemeinde Ganderkesee an diesem Tag mit einer „Stunde der Orgel“ zum Tag Mariä Lichtmess den Weihnachtsfestkreis.

Zu diesem Konzert wird um 18 Uhr Fritz Siebert aus Hannover an der Schnitger-Orgel in der Kirche St. Cyprian und Cornelius erwartet. Darauf weist Kreiskantor Thorsten Ahlrichs hin. Der Hannoveraner Spezialist für Alte Musik hat Werke von Scheidemann, Praetorius, Buxtehude und Weckmann auf sein Programm gesetzt.

Ausbildung in vielen Städten

Fritz Siebert begann im Herbst 2000 sein Studium an der Hochschule für Musik und Theater Hannover in den Fächern Cembalo und Hammerklavier bei Zvi Meniker. Im Frühjahr 2001 nahm er an der 16. Internationalen Händel-Akademie Karlsruhe teil und besuchte dort einen Meisterkurs bei Jesper Christensen. Weitere Kurse bei Bob van Asperen und Menno van Delft folgten. Im Oktober 2003 wechselte er an die Hochschule für Musik in Köln und setzte sein Cembalostudium bei Ketil Haugsand fort. Dem Diplom im Jahr 2005 folgte ein Studium bei Christian Rieger an der Folkwang Hochschule in Essen, das er 2007 mit dem Konzertexamen abschloss.

Viele Konzerte Thorsten Ahlrichs hat das Jahresprogramm der Kirchenmusik in Ganderkesee mit insgesamt 39 Veranstaltungen zusammengestellt. „Es wird die monatlichen 30-Minuten-Konzerte geben, vier Mal die ,Stunde der Orgel’, die Schnitger-Tage mit sieben Konzerten im April, einen Meisterkurs mit zwei Konzerten bei uns in der Kirche, ein Sommerkonzert, ein Konzert für drei Cembali und noch vieles mehr“, informiert der Kreiskantor. Die St.-Cyprian-Kantorei gestaltet in diesem Jahr vor allem Gottesdienste, unter anderem den Kantaten-Gottesdienst am 10. Mai und das Sommerkonzert am 11. Juli. Der Kammerchor Arte Vokale wird ein Passionskonzert, eine musikalische Vesper mit Bach-Kantate zum Reformationstag und die Abendmusik zum Christfest mit einem Weihnachtsoratorium von Christoph Graupner gestalten. Außerdem gibt es eine Sommer-Musik-Nacht mit drei Konzerten an einem Abend.

Von Ende 2007 bis Anfang 2013 war er Cembalist des Kölner Ensembles NeoBarock, mit dem er seither unter anderem beim Europäischen Musikfest Stuttgart, den Brühler Schlosskonzerten, dem Bachfest Leipzig und den Haydn-Festtagen Eisenstadt sowie bei den Frankfurter Bach Konzerten aufgetreten ist. Seit 2019 ist Siebert Mitglied der Neuen Hofkapelle Osnabrück.

In Ganderkesee sind Bearbeitungen über Hymnen und Lieder des 17. Jahrhunderts, die teilweise heute noch gesungen werden, zu hören. Im Vordergrund steht das Thema „Licht“. Der Eintritt ist frei.