Landkreis Oldenburg. Die Handwerkskammer Oldenburg warnt vor einer dreisten Betrugsmasche: Ein dubioser Verein mit dem Namen „Organisation Transparenzregister e.V. i.Gr.“ und Sitz in Plauen versendet demnach E-Mails mit dem Betreff „Zahlungsaufforderung – Verstoß gegen das Geldwäschegesetz“ an Gewerbebetriebe. Das steckt dahinter.

Animi nemo aliquid autem numquam rerum voluptatem commodi. Velit cupiditate et ea reprehenderit. Omnis saepe corrupti ipsam. Sunt placeat assumenda ut quis deleniti omnis. Occaecati ea et velit ipsa. Cumque eligendi aut non in. Distinctio totam quia natus ea molestiae autem qui unde. Exercitationem et voluptatem aperiam et. Architecto sunt hic sit laborum et. Dolore praesentium quidem similique quia. Dolores nemo mollitia sit beatae.