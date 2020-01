Ein sturzbetrunkener Passat-Fahrer hat am Mittwoch einen schweren Unfall in Ahlhorn verursacht. Foto: Nonstopnews

Ahlhorn. Ein 48-jähriger Mann aus Großenkneten hat am Mittwoch einen schweren Verkehrsunfall an der Vechtaer Straße in Ahlhorn verursacht, bei dem vier Personen verletzt worden sind, zwei davon schwer. Wie sich herausstellen sollte, saß der Mann stark betrunken hinter dem Steuer.