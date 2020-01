Ganderkesee/Delmenhorst. Die Bewohner des Albertushofs in Delmenhorst haben Büttenabend-Karten geschenkt bekommen.

Große Freude bei den Bewohnern des Albertushofs in Delmenhorst: Wie in den vergangenen Jahren auch haben die Menschen mit geistiger Behinderung, die in der Einrichtung am Albertusweg zu Hause sind, vom Delmenhorster Kreisblatt Büttenabend-Karten für die Premierenveranstaltung am Freitag, 7. Februar, geschenkt bekommen. Überbringer der Eintrittskarten war dk-Verlagsleiter Thorsten Schulze. Mit dabei waren außerdem Uwe Meyer, Präsident der Gemeinschaft Ganderkeseer Vereine (GGV), sowie das Prinzenpaar Lea I. (Rautenhaus) und Timo II. (Hüneke).