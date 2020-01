Steine sollen am 27. Januar zum Nachdenken anregen: Pastorin Uta Brahms, Hermann Abeln und Pfarrer Norbert Lach vor der Kirche St. Hedwig. Foto: Dirk Hamm

Ganderkesee. Steine in einer Kirche hier, eine mit Symbolen künstlerisch bestückte Wand im Dorfpark Falkenburg dort: An zwei Orten wird am 27. Januar in der Gemeinde Ganderkesee der Opfer des Nationalsozialismus gedacht.