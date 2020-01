Crystal-Meth-Küche in Wildeshausen ausgehoben CC-Editor öffnen

Die Designerdroge Crystal Meth ist in Wildeshausen hergestellt worden. Symbolfoto: Arno Burgi/dpa

Wildeshausen. Die Polizei hat in in einer Wohnung in Wildeshausen eine Cristal-Meth-Küche ausgehoben.