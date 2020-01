Ganderkesee. Die Gemeinde Ganderkesee bietet in den Oster-, Sommer- und Herbstferien dieses Jahres ein Betreuungsangebot für Schulkinder im Alter von sechs bis zwölf Jahren an. Darauf weist Gemeindesprecher Hauke Gruhn hin.

Die Betreuung richtet sich an Kinder aus der Gemeinde Ganderkesee, deren Eltern während der Betreuungszeit berufstätig sind. Kinder im Übergang vom Kindergarten zur Schule können bereits im Alter von fünf Jahren angemeldet werden.

Anmeldeportal geöffnet

Die Betreuung findet werktags jeweils in der Zeit von 7.30 bis 15 Uhr im Jugendzentrum Trend an der Bergedorfer Straße 15 statt und ist für die folgenden Wochen geplant: in den Osterferien vom 30. März bis zum 3. April sowie in den Sommerferien in den zeitlichen Abschnitten vom 15. bis zum 17. Juli, vom 20. bis zum 24. Juli, vom 27. bis zum 31. Jul, vom 10. bis zum 14. August, vom 17. bis zum 21. August und vom 24. bis zum 26. August. In den Herbstferien wird vom 12. bis zum 16. Oktober betreut. Liegen für einen Betreuungstag weniger als zehn Anmeldungen vor, behält sich die Gemeinde vor, das Betreuungsangebot für diesen Tag abzusagen. Die Anmeldung erfolgt nach Angaben Gruhns ausschließlich online und ist verbindlich. Das Anmeldeportal (www.ferienbetreuung-ganderkesee.de) ist inzwischen geöffnet.

Oster und Herbst kein Problem

„Für die Oster- und Herbstferien gibt es noch ausreichend Plätze“, sagt Organisatorin Kerstin Röhl von der Gemeindeverwaltung. „Enger wird es im Sommer, speziell für die Woche vom 27. bis 31. Juli haben wir bereits viele Plätze vergeben.“ Pro Kind können online jährlich insgesamt 15 Betreuungstage gebucht werden. Sofern ein Bedarf über diesen Zeitraum hinaus besteht, sollte die erforderliche Betreuung in einem persönlichen Gespräch geklärt werden. Die Betreuung kostet acht Euro am Tag zuzüglich 3,50 Euro für Mittagessen.

Kerstin Röhl Ansprechpartnerin

Nach der Online-Anmeldung kommt eine schriftliche Bestätigung mit einer Zahlungsaufforderung. Die Betreuungskosten sind innerhalb von zwei Wochen zu bezahlen. Sofern in diesem Zeitraum keine Zahlung erfolgt ist, wird der gebuchte Platz wieder freigeschaltet. Ansprechpartnerin Kerstin Röhl ist unter Telefon (04222) 44107 oder per E-Mail an k.roehl@ganderkesee.de zu erreichen.