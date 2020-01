Informierten zum Thema Radverkehr (v.re.): Birte Wachtendorf, Karin Rohde (beide vom Grünen-Ortsverband Hude) und Verkehrsexperte Michael Glotz-Richter. Foto: O. Rosenbohm zum Thema Radverkehr (v.re.): Birte Wachtendorf, Karin Rohde (beide vom Grünen-Ortsverband Hude) und Verkehrsexperte Michael Glotz-Richter. Foto: O. Rosenbohm

Hude. Wohnen in Hude ist beliebt, Radfahren aber weniger. „Unzumutbar“ war eines der Wörter, die von den Teilnehmern einer Diskussion über den Radverkehr in Ort und Gemeinde kürzlich in den Mund genommen wurden.