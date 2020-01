Mit Grill, drei Boxen und Nebelmaschine auf Kohltour in Heide CC-Editor öffnen

Tobias Stepniewski und Julius Stellmann haben den Wagen in 160 Stunden Wochenendarbeit gebaut – auch aus den Bestandteilen früherer Gefährte. Neu ist dieses Jahr unter anderem die Zapfanlage. Foto: Ole Rosenbohm

Heide/Ganderkesee. Seit diesem Monat gibt es wieder Kohltouren in der Region – manche mit aufgerüsteten Wagen. Wie zum Beispiel in Heide in der Gemeinde Ganderkesee.