Harpstedt. Beamte der Autobahnpolizei Ahlhorn haben am Sonntag gegen 2.20 Uhr einen Transporterfahrer erwischt, der laut Polizei gegen tierschutzrechtliche und tierseuchenrechtliche Vorschriften verstoßen hat.

Der Transporter aus Rumänien war auf der A1 zwischen den Anschlussstellen Groß Ippener und Wildeshausen-Nord in der Samtgemeinde Harpstedt in Richtung Osnabrück unterwegs. Bei der Überprüfung wurde festgestellt, dass sich im Fahrzeug vier Hundewelpen befanden, für die kein EU-Heimtierausweis vorgelegt werden konnte und die auch nicht über einen gültigen Impfschutz verfügten. Zudem waren die Hunde weder gechipt noch tätowiert. Im weiteren Verlauf wurde Kontakt mit einem örtlichen Tierheim aufgenommen, deren Mitarbeiter die Hunde abholten und sie erst einmal in Quarantäne nahmen. Gegen den Besitzer der Hunde wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. In diesem Zusammenhang wurde der Polizei zufolge bekannt, dass Zeugen am Samstag gegen 18.40 Uhr in Oldenburg-Tweelbäke an der Bremer Heerstraße in Höhe McDonalds ein Transporter aufgefallen ist, aus dem ein Hund verkauft und in ein anderes Fahrzeug gebracht worden sein soll.