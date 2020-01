Ganderkesee. Berufe kennenlernen, erste Kontakte knüpfen und sich ein wenig orientieren – darum geht es beim Zukunftstag. Auch Ganderkesee beteiligt sich.

Auch in diesem Jahr findet wieder der Zukunftstag statt. Dieses Mal am Donnerstag, 26. März. Am bundesweiten Aktionstag, der auch als Girls’Day und Boys’Day bekannt ist, sollen Schulkinder ab Klasse fünf für eine offene Berufswahl sensibilisiert werden.

Rallye durchs Rathaus

Dabei spielen folgende Punkte eine Rolle: Berufe kennenlernen, erste Kontakte knüpfen und sich orientieren. „Es gibt so viele Berufe und Möglichkeiten,“ findet Katrin Gaida-Hespe, Gleichstellungsbeauftragte der Gemeinde. „Kinder sollten sich etwas zutrauen, ihre Fähigkeiten kennen und sich nicht von Geschlechterklischees beeinflussen lassen.“ Leider gebe es immer noch typische Frauen- und Männerberufe.

Auch die Gemeinde nimmt am Aktionstag teil. Interessierte Schüler können sich unter anderem bei der Verwaltung melden. Es ist eine Rallye durchs Rathaus geplant. Teilnehmer müssen sich schriftlich bewerben. Weitere Infos unter (0 42 22) 4 41 09.

Auch Jugendzentrum dabei

Nicht nur das Rathaus beteiligt sich am Zukunftstag. Unter anderem öffnen auch das Jugendzentrum Kaffeepott und die verschiedensten Kindertagesstätten ihre Tore.

Die Gleichstellungsbeauftragte hilft bei der Vermittlung von Teilnahmeplätzen in der Gemeinde. Sie ist erreichbar unter gleichstellung@ganderkesee.de und (0 42 22) 4 44 21.