Wildeshausen. Sieben Frauen aus dem Landkreis Oldenburg haben sich an der Volkshochschule Wildeshausen für die Kindertagespflege qualifiziert. Sechs der zertifizierten Frauen sind umgehend in der Kinderbetreuung tätig geworden. Das erleichtert jungen Familien den Alltag.

