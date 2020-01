Ganderkesee. In Neddenhüsen gibt es für circa zwei Wochen eine wechselseitige Vollsperrung. Doch dank des guten Informationsflusses nehmen die Anwohner die Einschränkung gelassen. Die Bauarbeiten kommen dank des milden und weitgehend trockenen Wetters gut voran.

