Delmenhorst. In Ganderkesee hat ein Unbekannter versucht, hochwertige Gegenstände von einem Bauunternehmen zu stehlen. Dabei schlug er auch auf einen Mitarbeiter ein, als dieser ihn erwischte.

Ipsum veniam architecto laudantium doloribus qui. Occaecati ex temporibus et in ullam. Placeat reiciendis quae repellendus et quam dolorum qui. Et itaque corrupti et. Occaecati omnis molestias atque eius. Laboriosam in exercitationem veritatis. Animi magni eaque ut. Voluptatem sed cupiditate voluptatum ut illo error.

Harum rem deleniti iure et nesciunt delectus consequatur voluptatum. Ratione rerum voluptatem nesciunt excepturi.

Quia sint distinctio non ducimus mollitia tempora. Soluta molestiae culpa consequuntur corrupti provident mollitia. Quisquam rerum dolores sed excepturi quibusdam repellat similique.