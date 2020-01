Die ehemaligen Schüler Simon Wallukat (von links nach rechts), Fridarike Steinau, Maja Winkelseth, Maraike Alfs und Sharina Daniel berichteten über ihren Werdegang nach dem Abschluss in Bookholzberg.

Bookholzberg. Bei der Informationsveranstaltung „Sie fragen, wir antworten“ über die Schulform Oberschule haben am Mittwochabend in der Schule an der Ellerbäke ehemalige Schüler über ihren Werdegang berichtet und klargemacht: Der Weg über die Oberschule ist kein Umweg, sondern ein alternativer Weg.