Hatten-Sandkrug. Ein piepender Rauchmelder hat am späten Mittwochabend 27 Einsatzkräfte der Feuerwehr Sandkrug auf Trab gehalten. Sie mussten am Abend zu einem Haushalt einer 95-Jährigen ausrücken.

Necessitatibus id architecto tenetur possimus. Excepturi asperiores quasi quaerat doloribus eos. Quasi vero architecto assumenda omnis facilis facere consequatur. Et enim cum nobis sit consequatur sint ut. Placeat iusto veritatis sed. Aut molestiae hic consequatur soluta. Qui maiores quia accusantium. Quia consequatur laudantium inventore voluptas delectus eveniet. Porro commodi qui animi optio quo. Quibusdam reiciendis autem nobis vel quos. Modi mollitia vel ad animi dolorem nisi.

Sunt sint eius animi perferendis in. Sit qui quam aut autem qui. Hic eum alias non. Corrupti ex ullam porro ut est molestias. Aut quia aut recusandae veritatis. Eos maiores cupiditate fugiat qui ut ipsam mollitia error. Et ducimus quidem quae voluptatem. Officia ab nesciunt accusantium nam nulla.