Zehntausende Narren feiern an diesem Samstag beim Faschingsumzug in Ganderkesee. Archivfoto: Thorsten Konkel

Ganderkesee. Ganderkesee, hinein und he geiht! Tausende Närrinnen und Narren ziehen am 22. Februar wieder beim Umzug um den Ring in Ganderkesee. Wir berichten live vom bunten Treiben.