Der Liveticker vom Faschingsumzug 2020 in Ganderkesee zum Nachlesen

Grün vor grau: Bei den Faschingsaktiven ist die Stimmung trotz Regen unverändert gut. Foto: Thomas Breuer

Ganderkesee. Ganderkesee, hinein und he geiht! Tausende Närrinnen und Narren ziehen am 22. Februar wieder beim Umzug um den Ring in Ganderkesee. Wir berichten live vom bunten Treiben.