Die Einbrecher bedrohten die Bewohnerin. Mit ihrer Beschreibung sucht die Polizei nun nach den zwei Tätern. Symbolfoto: Carsten Rehder/dpa

Bookholzberg. Am frühen Mittwoch sind zwei maskierte Täter in ein Haus in Bookholzberg eingebrochen. Die maskierten Männer drohten der Bewohnerin Gewalt an. Nun fahndet die Polizei.