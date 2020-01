Kirchhatten. Die Band Rapalje hält das Banner des Celtic Folk gegen den modernen Pop hoch. Besucher des Schützenhofs in Kirchhatten können das am Freitag, 24.Januar, live miterleben.

