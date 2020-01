Sie wurden im Feuerwehrhaus in Schierbrok geehrt: (v. l.) Horst Bensemann und Harm Kroog (Übertritt in die Altersabteilung nach 44 Jahren), Udo Erichsen (25 Jahre Mitglied), Harald Meyer (50 Jahre) und Magnus Kroog (40 Jahre). Ortsbrandmeister Norbert Twisterling (v. l.), sein Stellvertreter Thomas Tietjen und Erster Gemeinderat Matthias Meyer gratulierten. Foto: Dirk Hamm

Schierbrok. "Spannende Jahre" kommen auf die Ortsfeuerwehren in Ganderkesee zu, sagt Gemeindebrandmeister Bernd Lembke. Das sind die Anforderungen, die der neue Bedarfsplan in den kommenden Jahren an die Brandbekämpfer stellt.